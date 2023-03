Miguel Dachelet (ex-Standard, 74 matchs en D1) se cherche un nouveau challenge : "Toujours la même faim de football"

Aujourd'hui âgé de 35 ans, le défenseur central est en quête d'un nouveau club après son départ du Stade Waremmien (D2 ACFF). Celui qui compte plus de 70 matchs de D1 se sent prêt à affronter un nouveau challenge, toujours avec la même faim de victoires.

Même si nos plus jeunes lecteurs ne s'en rappellent peut-être pas, Miguel Dachelet est un visage bien connu du championnat de Belgique. Formé au Standard de Liège, le défenseur central avait débuté sa carrière professionnelle avec une minute de jeu en Coupe UEFA contre Kaërjeng lors de la fameuse saison 2007-2008 qui a vu les Rouches remporter leur premier titre en 25 ans, avant de disputer 66 rencontres de Jupiler Pro League sous les couleurs de Zulte-Waregem et du Lierse.

​

Aujourd'hui âgé de 35 ans, le Namurois de naissance sort de deux saisons pleines au FC Wiltz 71 (Luxembourg), avant un passage écourté au Stade Waremmien (D2 ACFF). "Au Luxembourg, cela s'est très bien passé. La première année, on se battait pour la 6e place et pour rejoindre le haut du panier. La seconde saison fut plus difficile, les choses ne se sont pas passées comme prévu et j'ai préféré partir" rebobine Miguel Dachelet pour Walfoot.be.

Du leadership, de la solidité défensive et une bonne relance

A près d'une vingtaine de reprises, Miguel Dachelet a dépanné au poste d'arrière droit, sous les ordres de Chris Janssens au Lierse. "Je suis un pur défenseur central. J'ai joué à quelques reprises en tant que latéral, mais c'était surtout pour aider mon entraîneur de l'époque qui avait des problèmes dans ce secteur du jeu. Durant toute ma formation, j'ai évolué comme défenseur central et c'est très clairement ma position préférentielle."

Interrogé sur ses qualités principales, celui qui a aussi porté les couleurs du RFC Seraing, de Heist et de Meux répond sans facilité. "Ce n'est jamais une question évidente. Je dirais que je suis un joueur avez beaucoup de leadership, qui parle beaucoup sur le terrain et en dehors. J'aime être assez dur sur l'homme pour récupérer le ballon puis profiter de ma relance pour repartir. Ceux qui se rappellent de mes matchs en D1 sauront vous répondre mieux que moi (rires)."

Tant que j'ai faim de football comme aujourd'hui, je ne penserai pas à arrêter"

Depuis 4 mois, Miguel Dachelet entretient sa condition physique à Stockay, 6e de D2 ACFF. "J'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux, je suis là pour gagner. Tout se passe vraiment très bien à Stockay. Je fais absolument tout avec eux, sauf les matchs. C'est assez difficile, car je sens que je suis prêt à jouer. Je ne manque que de rythme. C'est une équipe qui joue très bien au football et où le cadre est idéal."

C'est donc vers d'autres horizons que le droitier pourrait se tourner. "Pour le moment, je ne ferme aucune porte. Je reste ouvert à toutes propositions et on verra comment se déroulera le futur. Mon après-carrière ? Tant que j'ai la même envie et la même passion qu'aujourd'hui, je ne vais pas y penser. Mais il est vrai que je voudrais rester dans le milieu du football, c'est ma vie" conclut Miguel Dachelet pour Walfoot.be.