La valeur de Gift Orban et Arthur Vermeeren explose, le Club de Bruges perd gros suite à sa méforme

Le site Transfermarkt a mis à jour ses traditionnelles estimations quant aux valeurs des joueurs. On vous détaille les principaux changement en Pro League.

Personne n'a pu passer à côté du phénomène Gift Orban. Auteur de 12 buts en 10 matchs depuis son arrivée à Gand, le Nigérian voit sa valeur marchande croître à vue d'oeil. Alors qu'il était évalué à 1 millions d'euros lors du dernier mercato, le voilà flanqué d'une valeur multipliée par neuf sur Transfermarkt.

Auteur de prestations XXL dans l'entrejeu anversois, Arthur Vermeeren est l'autre grand gagnant de cette mise à jour : lui aussi gagne 8 millions pour passer de 500 000 euros à 8,5 millions. Bilal El Khanouss est la troisième plus grosse augementation : le joueur de Genk passe de 4,5 à 11 millions.

En revanche, les temps sont durs pour le Club de Bruges. Les Blauw en Zwart comptent 4 joueurs qui enregistrent une baisse de 3 millions : Andreas Skov Olsen (de 20 à 17 millions), Ferran Jutgla (de 14 à 11), Raphael Onyedika (de 13 à 10) et Roman Yaremchuk (de 12 à 9). Malgré cela, le Club compte toujours les deux joueurs les plus bankable de notre championnat avec Andreas Skov Olsen et Noa Lang (quant à lui évalué à 15 millions). Mike Trésor, coté à 13 millions, est troisième de ce podium.