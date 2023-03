Bart Verbruggen (Anderlecht) fait son retour au sein de la sélection néerlandaise

Bart Verbruggen (Anderlecht) et Matthijs de Ligt (Bayern Munich) font leur retour au sein de la sélection néerlandaise. Avec Sven Botman (Newcastle), Cody Gakpo (Liverpool) et Joey Veerman (PSV), ils avaient dû quitter le rassemblement en raison d'une infection virale (poulet-curry). Les deux joueurs sont suffisamment rétablis pour affronter Gibraltar dans le cadre des éliminatoires du Championnat d'Europe.

Lutsharel Geertruida, qui a fait ses débuts hier contre la France et qui s'est blessé en fin de match, n'est pas disponible pour le match contre Gibraltar. Le joueur de Feyenoord retourne donc dans son club. Stefan de Vrij a également quitté le camp d'entraînement de l'équipe nationale néerlandaise. En concertation avec Ronald Koeman, il a été été décidé que le défenseur de l'Inter retournerait en Italie car sa femme va bientôt accoucher, a annoncé la Fédération néerlandaise.

📰🚨 𝗗𝗲 𝗟𝗶𝗴𝘁 & 𝗩𝗲𝗿𝗯𝗿𝘂𝗴𝗴𝗲𝗻 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗷𝗲'𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗺𝗽.



🔸 Stefan de Vrij & Lutsharel Geertruida will return to their clubs.



ℹ️ More: https://t.co/h8Mms7f6W9#NothingLikeOranje #NEDGIB pic.twitter.com/sHnkDFeaY0