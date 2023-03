Grand moment pour William Balikwisha avec la République démocratique du Congo

L'attaquant du Standard a joué ses premières minutes en sélection. Le voici désormais officiellement congolais.

Le coeur de William Balikwisha a battu un peu plus fort que d'habitude lors de la 62e minute de ce match entre la Republique Démocratique du Congo et la Mauritanie. Alors que les Congolais menaient 2-0, Balikwisha est entré au jeu, disputant ainsi ses premières minutes en équipe nationale.

Une demi-heure qui n'est pas anecdotique puisque le Standardman est désormais de nationalité sportive congolaise. Une première heureuse qui a vu l'équipe de Chancel Mbemba et Christian Luyindama (titularisés côte à côte en défense centrale) l'emporter 3-1 et se relancer dans son groupe de qualification pour la CAN 2024 après deux défaites lors des deux premiers matchs.