Le Standard Femina relance la bataille pour le titre en s'imposant à Bruges

Les Rouches enchaînent un troisième succès consécutif en Play-Offs et reviennent dans le sillage d'OHL et d'Anderlecht

Le Standard Femina réalise le début de Play-Offs parfait : 3 matchs, 3 victoires. Ce dimanche, les Rouches se déplaçaient sur la pelouse du club YLA, 5e. Après une première période nulle et vierge, les Liégeoises ont fait la différence à l’heure de jeu via Fon (0-1, 60e), puis via Van Eynde (0-2, 62e).

Ce succès, combiné à la victoire d’Anderlecht contre Louvain ce samedi (1-0) replace les Rouches à la… 2e place du classement ! Les Mauves tiennent la corde (29 points) avec une seule longueur d’avance sur Louvain et le Standard.

Le KRC Genk Ladies (27 points) profite également d’un 9/9 inaugural pour compléter le quatuor qui se battra pour le titre.