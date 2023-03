Domenico Tedesco avant Allemagne-Belgique : "J'aurais préféré que cette rencontre arrive plus tard"

Après leur belle victoire vendredi en Suède (0-3) pour la première de l'ère Domenico Tedesco, les Diables Rouges se déplacent en Allemagne ce mardi soir.

Deuxième match à peine et déjà un premier grand test pour la Belgique de Domenico Tedesco ce mardi soir lors d'une joute amicale face à l'Allemagne. "Si j’avais pu choisir, j’aurais préféré que cette rencontre arrive plus tard étant donné que je suis là depuis peu de temps. Nous n'avons eu que trois séances d'entraînement avant un match contre une grande nation. Néanmoins, c’est un bon test d'un autre côté. Je suis Allemand, ma famille est ici et il y aura d'office des émotions", a confié le sélectionneur de la Belgique dans des propos relayés par Het Laatste nieuws en conférence de presse.

Le T1 des Diables Rouges a ensuite évoqué la Mannschaft. "Plusieurs bons joueurs vont rater le match en face. J’aurais préféré qu’ils soient tous présents pour avoir un vrai grand test, mais ça ne change pas grand chose au final car l'Allemagne possède d’autres très bons joueurs. Leur 14ème place au ranking FIFA ? Ce n’est pas leur place, c'est une équipe très forte. Ils ont vite été sortis de la Coupe du monde, mais c’est l’équipe qui a eu le plus grand nombre d’opportunités au Qatar. De mon côté, je veux la même approche qu’en Suède", a conclu Tedesco.