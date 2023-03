Koen Casteels enfin n°2 : "Je me suis fait à l'idée d'être méconnu en Belgique..."

Koen Casteels va étrenner son rôle de doublure de Thibaut Courtois ce mardi, contre l'Allemagne. Et peut-être enfin se montrer au public belge.

Koen Casteels (30 ans) n'est pas verni. Voilà plusieurs années qu'il est l'un des meilleurs gardiens de Bundesliga, et pourtant, le statut de n°2 en sélection de Simon Mignolet n'a - à tort ou à raison - jamais été remis en question. Et maintenant, alors qu'il a le même âge que Thibaut Courtois, il sait bien qu'il n'accumulera pas les caps.

"Tout ce que je peux faire, c'est faire de mon mieux", explique Casteels en conférence de presse dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Je ne peux pas me plaindre de peu jouer, Thibaut fait un travail fantastique. Et notre relation est excellente, nous étions à l'école ensemble !".

Les deux gardiens de l'équipe nationale ont en effet partagé la même formation, celle du Racing Genk. Et Simon Mignolet, dont le départ a fait grimper Casteels dans la hiérarchie ? "J'aurais préféré prendre ce rôle par mon travail. Les journalistes pensent que c'était une chance pour moi, mais je n'étais pas spécialement heureux que Simon arrête", affirme Casteels.

Une carrière internationale frustrante jusqu'ici

Koen Casteels a cependant déjà obtenu du temps de jeu...et n'a pas eu de chance. En effet, lors de sa première titularisation contre l'Islande, il encaisse un but-gag...puis doit sortir blessé à la 55e. Il sera entre les perches lors d'un match soporifique à Kazan, contre la Biélorussie, puis lors de deux partages moyens contre le Pays de Galles.

© photonews

"Je sais que le public belge me connaît mal, mais je ne m'en fais pas. Je me suis habitué à être mésestimé en Belgique. Je me contente du respect que je reçois en Bundesliga", relativise le gardien de Wolfsbourg. "Maintenant, mon objectif sera évidemment d'obtenir du temps de jeu. Je respecte énormément Thibaut Courtois mais notre job à tous les deux est de rendre difficile la tâche du coach à l'entraînement".