La Grèce tenue en échec, victoire tardive pour la Macédoine du Nord

Alors que certaines nations continuent de jouer des matchs qualificatifs pour l'Euro 2024, d'autres pays disputent des rencontres amicales.

Grèce-Lituanie 0-0

Après leur victoire contre Gibraltar (3-0) lors des Eliminatoires de l'Euro 2024, les Grecs se sont cassés les dents face à la Lituanie, malgré une lourde domination et 25 frappes tentées. Retour aux pelouses internationales en juin prochain contre l’Irlande et la France pour la Grèce tandis que la Lituanie affrontera la Bulgarie et la Hongrie.

Macédoine du Nord-Île Féroé 1-0

Après son premier succès conte Malte (2-1), la Macédoine du Nord a battu l’Île Féroé grâce à une réalisation de Bojan Miovski (81e). Le gardien Bárður Á Reynatrøð avait pourtant réalisé cinq parades mais ce n’était pas suffisant pour éviter la défaite des siens.

La Macédoine reviendra en juin pour défier l’Ukraine et l’Angleterre. L’Île Féroé jouera l’Albanie et la République Tchèque, alors qu’ils ont dû se contenter d’un nul en ouverture contre la Moldavie (1-1).