OHL réagit à l'accident de Kiyine : "Il paraît clair que sa vitesse était excessive"

Sofian Kiyine a été à la base d'un accident de la route absolument incroyable la nuit passée, finissant sa course dans le hall omnisports de Flémalle. OHL a réagi, ne souhaitant pas condamner son joueur avant d'entendre sa version des faits.

Le communiqué initial d'OHL se contentait d'évoquer un accident de voiture et de souhaiter un prompt rétablissement à Sofian Kiyine (25 ans), ce qui paraît naturel car le joueur louvaniste risque d'être tenu éloigné des terrains pendant bien longtemps.

Mais Kiyine aurait également pu s'en sortir bien plus mal, et surtout, aurait aisément pu tuer quelqu'un en roulant à cette vitesse et en terminant sa course à cet endroit, à savoir en plein hall omnisports de Flémalle. "De toute évidence, cela aurait pu être bien pire", reconnaît Peter Willems, PDG d'OHL, dans le Nieuwsblad.

Les jours de Sofian Kiyine ne sont plus en danger. "Et sa carrière, je pense, n'est pas en danger non plus", précise Willems. "Nous allons attendre les résultats de l'enquête avant d'évoquer toute sanction. Qu'en disent la police et Sofian ? On ne le sait pas encore. Ce qui semble clair, c'est qu'il y a une vitesse excessive".

Peter Willems est cependant clair : les joueurs d'OHL ont signé un code de bonne conduite et se doivent d'être des exemples dans le vestiaire comme en-dehors. "Mais nous devons attendre afin de déterminer ce qui s'est vraiment passé". À Louvain, on se réjouit surtout que Sofian Kiyine s'en soit tiré, sans blesser personne...ce qui semble être un vrai miracle.