📷 Valladolid nargue le Club de Bruges suite au succès retentissant d'un joueur prêté : "L'arnaqueur se fait arnaquer"

Bruges a prĂȘtĂ© Cyle Larin Ă Valladolid cet hiver. AprĂšs un gros Ă©chec en Venise du Nord, le Canadien brille dĂ©sormais en Espagne.

Cyle Larin (27 ans) était un solide flop au FC Bruges, avec un seul petit but en 13 rencontres disputées. L'hiver dernier, il était envoyé en prêt à Valladolid, en Liga...et depuis, il renaît. Larin compte 5 buts en 8 matchs de championnat.

Egalement deux fois buteur en sélection avec le Canada, Larin devrait rester au Real Valladolid, qui dispose d'une option d'achat. Et le club espagnol semble très content de son deal. Via TikTok, le Real a en effet remercié Bruges, ajoutant ces mots :

"L'arnaqueur se fait arnaquer", paroles d'une chanson qui fait fureur sur le réseau social. On appréciera côté brugeois. Larin est estimé à 8 millions d'euros, et on doute fort que Valladolid paie autant...