Après la pluie à Mouscron, le beau temps à Bordeaux pour Gérard Lopez ?

L'ancien propriétaire de Mouscron s'est entretenu sur la situation financière et sportive de Bordeaux. Cela semble aller en tout cas mieux pour l'homme d'affaires luxembourgeois.

La saison dernière, Gérard Lopez vivait des heures très sombres. Tandis que Mouscron déposait le bilan et disparaissait du paysage foot professionnel en Belgique, Bordeaux frôlait la relégation administrative et n'échappait pas à la descente en Ligue 2.

Dans une interview accordée à L'Equipe, Lopez a expliqué que la situation financière de Bordeaux s'était améliorée. A un point où des investisseurs étrangers se seraient manifestés.

"On a des discussions depuis un moment et certaines sont toujours en cours. Depuis un an, une petite douzaine d’investisseurs m’a contacté. Ce qui est intéressant, c’est que ce soit en L1 ou en L2, le projet "girondins" intéresse", a déclaré le propriétaire de l'actuel second de Ligue 2.

Son objectif pour les Girondins ? "Revenir dans le top 5 de la Ligue 1 (...) Il faut se rappeler d’où on partait. Alors oui, la déception sera énorme si on ne monte pas mais quoi qu’il arrive, rien ne pourra m’enlever cette fierté-là. On va se concentrer sur nous pour essayer d’aller chercher cette L1."