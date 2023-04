À Ostende, le Standard a peut-être tué les derniers espoirs de maintien

Le contraste était saisissant entre la célébration des supporters du Standard en osmose avec leurs joueurs...et la Diaz Arena vidée des fans locaux. Ostende n'y croit plus.

La course au maintien est-elle finie, avec le trio descendant déjà fixé ? Il reste 3 journées, mais les dynamiques sont indéniables. On sait que Seraing est mort et enterré. Ce samedi à Ostende, il y avait comme un air de glas également.

Si Eupen prend un point au moins ce dimanche, le KVO devra rattraper plus de 3 points sur les 3 dernières rencontres, qui comportent 2 déplacements et non des moindres (STVV et La Gantoise). Les Pandas, eux, iront également à Courtrai et Bruges, mais reçoivent encore Zulte Waregem : ils ont plus que leur sort en mains.

Le contraste était frappant au coup de sifflet final : alors que les Rouches allaient fêter la victoire avec leurs supporters, le tour d'honneur ostendais se faisait dans un stade vide. Les supporters ostendais avaient déserté la Diaz Arena. "On remercie les fans de leur soutien, nous aimerions le leur rendre", regrettait Dominik Thalhammer après le match. Il faudra un petit miracle.