Le Standard joue-t-il le top 8 ou le top 4 ? La réponse de Ronny Deila

La victoire du Standard permet de regarder devant, même si Gand paraît inaccessible. Ronny Deila ne s'y trompait pas...

Après la convaincante victoire à Ostende, Ronny Deila était très satisfait...de la première demi-heure de ses troupes. "Je crois que les 30 premières minutes étaient parfaites. Quatre occasions, trois buts, nous ne pouvions pas faire beaucoup mieux", reconnaît l'entraîneur du Standard. "Ostende n'a pas eu le ballon".

Après un 1/6 un peu inquiétant, les Rouches reviennent de loin au meilleur moment. "Nous avons montré ce dont nous sommes capables quand nous jouons à notre meilleur niveau", se réjouit Deila. "Malheureusement, nous nous mettons encore en difficulté par nous-mêmes. Jamais Ostende ne doit se remettre dans ce match. Nous avons joué trop latéral, ça m'a frustré".

Le top 8 n'était pas assuré

Un mauvais résultat au KVO et le Standard pouvait se mettre à trembler. Ronny Deila le sait : "Jouer les PO2 est crucial, et en cas de revers ici, nous nous retrouvions dans une situation potentiellement compliquée". La Gantoise reste à 4 points, et Deila ne se prend pas trop à rêver.

"Je crois qu'il faut être conscients d'où nous en sommes au classement, le top 4 sera difficile à aller chercher. Mais le top 8 est proche. Une victoire et nous y sommes, je pense", estime-t-il. "Il faudra rester focalisés jusqu'au bout, car les autres équipes à la lutte sont très fortes aussi". Charleroi, Bruges, Anderlecht, le Cercle, Westerlo et le Standard : 6 équipes pour 4 places. Il faudrait toutefois une catastrophe désormais pour que les Rouches n'en soient pas...