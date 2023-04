Christophe Lepoint dépité : "Nous méritons de descendre"

Ce samedi soir, le RFC Seraing a coulé au Pairay face à La Gantoise (0-5) lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Gift Orban ouvrait le score (18e) avant de doubler la mise en seconde période (52e) et de donner l’assist à Hugo Cuypers qui plantait le troisième but gantois (54e). Jordan Torunarigha aggravait le score peu après l'heure de jeu (62e) tandis que Cuypers allait de son doublé et donnait au score des allures de forfait (78e), 0-5.

"Nous sommes de plus en plus ridicules"

"On savait déjà que ce serait très dur voire mission impossible. Nous voulions sortir la tête haute en cette fin de saison, et nous avons fait le contraire ce week-end. Nous sommes de plus en plus ridicules, j'espère que les joueurs vont se remettre en question car c'est la pire deuxième période de la saison. C'était 0-1 à la pause, puis ce fut la catastrophe. Après un match comme ça, je suis dans le trou. J'ai ma fierté, et ça fait mal de perdre comme cela, surtout contre mon ancien club", a confié Christophe Lepoint à l'issue de la rencontre.

"Le score aurait pu être pire"

Même si la Gantoise est un cador de D1A, Seraing semblait résigné samedi soir. "Nous donnons des cadeaux sur le deuxième et troisième goals. Contre Gand, ça se paie cash. Et heureusement que les Buffalos ont arrêté de jouer et calmé le jeu sinon le score aurait pu être pire. Nous nous rendons au Club de Bruges puis à l'Union, et je vous avoue que je n'ai pas envie de prendre des raclées. Nous allons nous réunir lundi et parler tous ensemble pour mettre les choses à plat et crever les abcès", a expliqué le capitaine des Métallos.

"J'espère que l'ambiance ne va pas se dégrader"

Seraing se dirige vers la D1B. "Nous méritons de descendre tout simplement quand on regarde l'ensemble de la saison. Nous ne nous créons pas assez d'occasions et nous donnons beaucoup de cadeaux, donc voilà. Il reste trois matchs et nous savons que nous allons descendre. J'espère que l'ambiance ne va pas se dégrader. Moi de mon côté, ma carrière est déjà derrière moi même si j'ai envie de continuer à jouer la saison prochaine. Mais les autres joueurs doivent se mettre en évidence lors des trois dernières rencontres s'ils veulent trouver un bon club ou relever un nouveau challenge. C'est une question de mentalité", a conclu Lepoint.