Cameron Puertas, le couteau suisse de l'Union Saint-Gilloise

Buteur décisif peu de temps après son entrée au jeu ce dimanche face à Saint-Trond, Cameron Puertas a offert la victoire à l'Union Saint-Gilloise, confirmant ainsi son rôle très important dans la rotation instaurée par Karel Geraerts.

Dimanche dernier, les supporters bruxellois (et les quelques trudonnaires) présents au stade Joseph Marien n'ont sans doute pas assisté au match de l'année. Menée au score en début de seconde mi-temps et mise en grande difficulté par le STVV, l'Union a égalisé presque par chance, lorsqu'un coup franc de Teddy Teuma a été dévié par le mur et a trompé Daniel Schmidt.

Les événements ont ensuiite donné raison à Karel Geraerts, qui avait remplacé un Lazare effacé - et qui a d'ailleurs largement laissé exploser sa frustration - par un Cameron Puertas affamé. C'est l'Hispano-Suisse, qui, après un gros travail d'Adingra, a libéré l'Union d'une frappe imparable au ras du poteau dans les derniers instants de la rencontre.

6 premiers mois discrets

Transféré en janvier 2022 à l'Union en provenance de Lausanne Sports pour un peu plus d'un million d'euro, Puertas a d'emblée reçu un rôle au sein de l'effectif de Felice Mazzù : celui de dépanner au milieu de terrain, souvent en montant en cours de match. Il monte en effet 8 fois au jeu lors de la phase classique, et est une fois titularisé. Lors des Play-offs, il ne figure pas dans la sélection lors des deux premières rencontres, et monte au jeu face à Bruges puis face à Anderlecht.

Ses 6 premiers mois à l'Union sont plutôt timides, même s'il semble déjà bien intégré dans l'équipe. Sa deuxième saison chez les vice-champions de Belgique va, sans être un cadre, indéniablement le faire grimper d'un certain palier.

Le dépanneur unioniste

Si l'on regarde les stats de Puertas cette saison, il n'y pas débat : 38 matchs tcc, seulement 5 titularisations. Il reste encore un joueur de seconde zone. Sauf qu'il ne s'est jamais plaint de ce traitement, même quand il devait monter pour 10, 3 ou 1 minutes. Non, il a toujours répondu présent quand Geraerts avait besoin de lui, pour mettre de l'impact au milieu du terrain, pour apporter sa pierre à l'édifice.

Le coach unioniste l'a bien compris : bien utiilisé, face à un adversaire déjà fatigué, Puertas peut peser. Aussi sur le cours d'une rencontre. Après un premier but face à Ostende en octobre, Puertas se mue en sauveur à Anderlecht début janvier, montant au jeu, marquant un but et délivrant un assist.

Le soldat idéal

Depuis, il n'a été titularisé que trois fois par Geraerts (dont face au Standard). Son comportement dès sa rentrée ce dilmanche nous a encore permis qu'il collait parfaitement à l'esprit de l'Union, dans son envie de toujours se donner à fond.

"Il est très apprécié dans le vestiaire, en partie grâce à son attitude envers tout le groupe", avait d'ailleurs expliqué Geraerts dimanche à son sujet.

Il fait partie des joueurs qui, comme Nilsson, Sykes, Machida ou encore Terho, sont importants dans la rotation et auront leur part de responsabilité si l'Union venait à aller arracher le titre, ou même continuer la lancée de sa superbe saison. En tout cas, comme le disait le capitaine Teddy Teuma, on ne douterait pas du fait que "tout le monde est concerné".