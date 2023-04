Jean-Sébastien Legros lance des fleurs à ses joueurs après la relégation de Seraing

L'entraîneur des Métallos semblait déçu mais pas surpris de la tournure des événements. Depuis ce vendredi soir, Seraing est officiellement en Challenger Pro League.

De la déception mais pas tellement de surprise dans les rangs de Jean-Sébastien Legros après la défaite au Club de Bruges, synonyme de relégation officielle pour le RFC Seraing. Pour l'ancien entraîneur de Dison, la montagne était simplement trop grande.

"Nous avons eu une semaine difficile après la claque contre Gand. J'ai dû prendre des décisions drastiques, des décisions que je n'aime pas prendre" lance l'entraîneur des Métallos en référence à la mise à l'écart de Daniel Oparé et Abdoulaye Sylla. "Les joueurs ont dû réagir, sur la pelouse du Club de Bruges. Et ils l'ont bien fait" reconnaissait le T1 de Seraing en conférence de presse. "Nous avons eu les occasions d'égaliser, leur deuxième but tombe en toute fin de match. Cela signifie qu'on s'est bien défendus."

Un joueur en particulier a impressionné Legros. Il s'agit de Noah Solheid, 19 ans. "Il n'a même pas de contrat professionnel et a joué son premier match devant 25.000 supporters, à l'extérieur. C'était une expérience fantastique pour lui et il a très bien résisté" commente le T1 à propos du jeune défenseur central.

Alors qu'il reste deux rencontres à disputer, la relégation est donc certaine pour Seraing. "Il faut aborder positivement ces deux derniers matchs, les joueurs travaillent dans des conditions difficiles depuis plusieurs mois. Il faut terminer la saison avec la tête haute et une attitude positive" a conclu Jean-Sébastien Legros.