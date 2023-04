Le Cercle tacle l'arbitrage : "Cela contribue à l'image négative de la Pro League"

Le Cercle de Bruges a, par voie de communiqué et dans la foulée d'une nouvelle décision polémique, exigé la prise de "mesures" afin d'améliorer l'arbitrage eu championnat de Belgique.

Lors de la dernière journée, l'Antwerp a reçu un penalty en fin de match face au Cercle, alors que le score était encore de 1-1. Sur une phase confuse, l'arbitre Bram Van Driessche a été appelé par le VAR suite à une faute de main de Thibo Somers dans le rectangle. L'Antwerp s'imposera finalement après que Toby Alderweireld ait transformé le coup de pied de réparation.

Ce mardi, le Cercle de Bruges a décidé de taper du poing sur la table. Par voie de communiqué, le club a, par des termes peu virulents mais très clairs, fustigé les nombreuses décisions arbitrales entâchant le championnat de Pro League.

Le Cercle explique avoir contacté le Professional Referee Department afin de réclamer de l'uniformité dans les décisions, et que des mesures soient prises en ce sens. Le VAR est, bien évidemment, visé. Selon eux, il y va de la crédibilité du championnat mais aussi du ressenti des clubs de l'élite.

Le communiqué complet :

"Le week-end dernier, il y a de nouveau eu des discussions dans au moins quatre matches où les décisions arbitrales ont pris le dessus. Le Cercle de Bruges ne remet pas en question l'intégrité des arbitres à cet égard, mais nous constatons un manque d'uniformité dans les décisions. Celles-ci ont un impact direct sur le classement, créent de la frustration et un manque de clarté pour toutes les équipes, les supporters et les parties prenantes impliquées. De plus, ces décisions ont un impact négatif sur l'image de notre championnat. Le Cercle de Bruges a donc contacté la Pro League pour exprimer ses inquiétudes quant à l'incohérence de l'arbitrage.

Cette saison, le Cercle de Bruges a déjà rencontré à plusieurs reprises le Professional Referee Department pour évoquer la situation actuelle. Malheureusement, nous ne constatons aucun progrès. Le Cercle demande donc instamment que des mesures soient prises par la Pro League pour améliorer la qualité des décisions arbitrales et des interventions du VAR. Nous espérons donc que les mesures concrètes nécessaires seront prises pour améliorer la situation actuelle pour toutes les équipes de la Pro League."