Tottenham se jette sur une pépite du Barça pour un prix fou

La jeune pépite du FC Barcelone pourrait prendre la direction de l'Angleterre cet été. Les Spurs sont prêts à mettre 100 millions sur la table.

Ansu Fati fera-t-il ses adieux au FC Barcelone cet été ? En manque de temps de jeu, le jeune Bissaoguinéen serait même en froid avec sa direction.

D'après les informations du Mundo Deportivo, un départ n'est donc pas à exclure et le club ne serait pas contre. Dans la course à la signature, on retrouverait Tottenham.

Le club du nord de Londres aurait même fait savoir qu'il était prêt à mettre les 100 millions demandés par les Catalans pour s'offrir les services de Fati.

Une solution en vue d'un départ de Son la saison prochaine ?