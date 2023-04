Marc Brys fracasse les playoffs et explique pourquoi c'est absurde

Dimanche soir, le championnat régulier s'achèvera. Ensuite, nous saurons qui jouera les PO1 et les PO2 et qui sera relégué. Et aussi : qui partira en vacances plus tôt que prévu. Et Marc Brys a des choses à dire à ce sujet.

Le STVV, le KV Malines et le KV Courtrai savent déjà qu'ils n'ont plus rien à gagner ou à perdre. Pour Malines, il reste encore la finale de la Coupe, mais après, c'est fini. Pour Zulte Waregem et Eupen, le suspense reste entier. Qui restera en lice ? Les équipes classées entre la 8ème place et la 16ème place devront se tourner les pouces. Des matches amicaux avec un noyau qui sera complètement différent en juillet.... Il en sera probablement de même pour OH Louvain, même s'il a encore une chance de se hisser à la 8e place. Mais même le plus optimiste des optimistes sait que dépasser trois équipes lors de la dernière journée relève de l'utopie. "Tant que nous le pourrons, nous le ferons", a déclaré Marc Brys. "Mais les chances sont faibles. Le principe des Playoffs est absurde", a répondu Brys lorsque nous l'avons interrogé à ce sujet samedi. En se faisant l'avocat du diable, on peut dire que le championnat régulier est devenu particulièrement passionnant. "C'est vrai, mais on ne prend pas assez en compte les équipes qui ne font pas partie des Playoffs", répond Brys en secouant la tête. "Il est inutile de continuer à s'entraîner sans perspectives. Je comprends l'idée originale de faire jouer les meilleures équipes les unes contre les autres. Le nombre de spectateurs, les recettes commerciales, l'excitation... Mais il y a aussi sept équipes au chômage à la mi-avril. Jouer des matches inutiles à l'étranger... C'est ridicule."