"Ce dimanche, on va écrire l'histoire" : l'appel d'un ancien capitaine de Charleroi avant le match décisif contre Genk

Le Sporting de Charleroi peut encore croire aux play-offs 2. Cela passera par un résultat ce dimanche, face au Racing Genk.

8e du championnat, Charleroi (47 points) devra limiter la casse face au leader, le Racing Genk, tandis que le Cercle de Bruges (47 points), Anderlecht (46 points) et OHL (45 points) attendront un faux-pas carolo.

Autant dire que cette rencontre à domicile est d'une importance capitale pour les Zèbres, qui peuvent compter sur le soutien de leur ancien capitaine, Javier Martos.

"Ce dimanche, on va écrire l'histoire", a sonné l'Espagnol, qui a joué de 2011 à 2019 avec le club et compte plus de 300 matchs sous ses couleurs. Il a appelé, dans une vidéo partagée par les Storm Ultras, à ce que le stade du Pays de Charleroi soit rempli pour l'occasion.