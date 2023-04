"Un transfert à l'étranger ? Les chances s'amenuisent"

Annoncé sur le départ l'été dernier, ce Brugeois est assez réaliste sur sa situation. Quitte à rester chez les Blauw en Zwart jusqu'en fin de carrière ?

Arrivé en provenance de Lokeren en 2015, Hans Vanaken continue de s'inscrire dans la durée au Club de Bruges. Pourtant, ce ne sont pas les occasions de partir qui ont manqué. L'été dernier, c'est West Ham qui est revenu à la charge : "En fait, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'ils se manifestent l'année dernière. C'était déjà à la mi-août. Je ne m'en occupais donc pas vraiment. Ces deux semaines ont été ennuyeuses pendant un certain temps" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Le milieu infiltreur aura 31 ans cet été et sait que le train est sans doute déjà passé : "La possibilité d'un top transfert à l'étranger s'amenuise d'année en année. Mais encore une fois, je suis très bien ici". Il faut dire que les négociations du mercato estival avaient abouti à une prolongation de Vanaken jusqu'en 2027 au Club de Bruges.