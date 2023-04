Quand la France se retrouve menacée par l'AZ Alkmaar

Du côté de l'Hexagone, on comptait sur Anderlecht et on croisait les doigts pour une élimination de l'AZ... C'est raté.

Le coefficient de la fin de saison déterminera combien de clubs chaque pays peut envoyer en Ligue des champions lors de l'exercice 2024-2025, année du lancement de la nouvelle formule. A l'heure actuelle, la France est cinquième de ce classement juste devant les Pays-Bas, sixièmes. C'est pourquoi du côté de l'Hexagone, on espérait une qualification de Nice en demi-finale de la Conference de League mais aussi que les clubs néerlandais toujours en lice passent à la trappe. La France comptait dès lors sur l'AS Roma et Anderlecht pour éliminer respectivement Feyenoord et l'AZ Alkmaar. Les Giallorossi ont triomphé et se sont hissés en demi-finale de l'Europa League tandis que les Mauves ont échoué et ont vu leur adversaire rejoindre le dernier carré. Après l'élimination de Nice, sorti par le FC Bâle (2-2, 1-2 ap) en quarts de finale de la Conference League, la cinquième place de la France à l'indice UEFA est plus que jamais menacée. Un sacre de l'AZ Alkmaar en C4, avec trois victoires jusqu'au bout, permettrait aux Pays-Bas de passer devant la France. Pour rappel, le club néerlandais affrontera West Ham en demi-finale. Il s'agirait d'un coup dur pour le foot français qui, au lieu des 4 billets (3 directs + 1 en tour préliminaire) n'en obtiendrait plus que 3 (2 directs + 1) pour le nouveau format de la Ligue des Champions à partir de 2024-2025.