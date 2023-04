🎥 Genk fait peau neuve pour les Play-offs

Genk peut plus que jamais croire à nouveau titre de champion de Belgique, le premier depuis 2019. Pour cela, il leur faudra du soutien. C'est le message que le club a voulu faire passer en présentant le jeu de maillot pour la saison prochaine, qui sera aussi porté durant les play-offs.

"Nous croyons en Wouter et ses garçons. Nous croyons aux plus belles couleurs sur les terrains belges. Nous croyons en ce que personne n'osait rêver il y a un an. Nous croyons en votre soutien inconditionnel dans notre lutte pour la gloire éternelle. Nous y croyons !", sonne le KRC Genk sur son site internet.

WE BELIEVE - in our support, in our talents, in our team, in our colours. Jij ook? Ontdek nu meer via https://t.co/BduywCCf14 💙#mijnploeg https://t.co/Miu0DgLQKN