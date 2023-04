Un adversaire de Cristiano Ronaldo surpris par son attitude : "Je suis resté coi"

C'était la soupe à la grimace pour CR7 lundi puisque son équipe a été éliminée de la Coupe d'Arabie saoudite face à Al Wehda (1-0) qui a joué en infériorité numérique pendant presque toute la deuxième période.

En plus d’avoir manqué deux grosses occasions, Cristiano Ronaldo a crié sur son entraîneur. Les images de CR7 au coup de sifflet final, dépité, ne faisaient pas plaisir à voir. Jean-David Beauguel, auteur du seul but du match, a évoqué le comportement de la vedette lusitanienne.

"Oui (il est allé voir Cristiano à la fin du match, NDLR), mais j’ai été un peu déçu. À la fin du match, je lui ai dit que j’étais un grand fan et lui ai demandé son maillot. Il m’a serré la main sans vraiment me regarder, d’un air très méprisant. Je suis resté coi parce que j’ai grandi avec lui. Je me souviens encore des vidéos de lui que je regardais au collège. Je comprends qu’il ait été déçu après la défaite, qu’il est un grand compétiteur mais son attitude m’a surpris. Même sur le terrain, il était agacé, il criait sur ses coéquipiers", a expliqué l’attaquant lors d'un entretien accordé à L'Équipe.