Hein Vanhaezebrouck revient sur la déroute contre Ostende : "Ce sont des co**eries !"

La Gantoise avait tout en main pour décrocher sa place en play-offs 1. Malheureusement, les Buffalos se sont inclinés 1-2 face à Ostende lors de l'ultime journée de championnat et ont vu le Club de Bruges les coiffer au poteau.

Hein Vanhaezeboruck a des raisons de ne pas être content. La Gantoise a laissé filer les play-offs 1 de justesse le week-end dernier, et vivra une fin de saison que l'on imagine un peu moins excitante que prévu. Dans des propos relayés par le Nieuwsblad, le coach de La Gantoise est revenu sur ce qui s'apparente de près ou de loin à un échec, couplé à l'élimination en quarts de finale de la Conference League face à West Ham. Dans son style bien particulier, évidemment.

"Il y a une semaine, c'était encore une fête et tout le monde était à West Ham. Il y avait beaucoup d'éloges pour notre performance à l'époque (...) Maintenant, c'est à nouveau comme je connais Gand : de l'euphorie au drame, c'est le cas ici depuis des années (...)"

"Nous sommes entrés dans cette pole position grâce à Bruges et à nos attaquants. Nous n'avons pas non plus réussi à marquer contre Malines, vous l'oubliez. Sinon, on en aurait eu assez contre Ostende avec un point. Cela nous brise maintenant", regrette Vanhaezebrouck. "Ce deuxième but (face à Ostende) ne devait jamais tomber. Il est arrivé parce que certains ont baissé les bras. Mais prétendre que ce groupe n'était pas prêt pour le match contre Ostende, c'est vraiment de la connerie."

On connait la pensée du coach gantois sur la situation financière (et la politique de transferts) de La Gantoise, il n'a pas manqué de l'évoquer à nouveau. "Ma plus grande erreur est d'avoir suivi l'histoire financière et d'avoir suggéré de travailler moi-même avec un noyau plus petit. Je le regrette d'ailleurs aujourd'hui. Je ne connais pas les finances du club, d'après ce que j'entends maintenant c'est une catastrophe, car nous avons perdu contre Ostende. Nous ne pourrons donc pas faire grand-chose. (...) L'année dernière, nous avions un noyau beaucoup plus large."