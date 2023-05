Le successeur de Yari Verschaeren vient de Eredivisie

Le RSC Anderlecht est à la recherche d'un remplaçant pour Yari Verschaeren, blessé. Selon DM Sport, le RSC Anderlecht explore les Pays-Bas et a Younes Tahia dans sa ligne de mire. Il s'agit d'un milieu offensif de 20 ans du PEC Zwolle.

Younes Taha réalise une saison exceptionnelle au PEC Zwolle et suscite l'intérêt de clubs néerlandais de premier plan. Feyenoord et l'AZ s'intéressent au milieu offensif de 20 ans, mais le RSC Anderlecht a également jeté son dévolu sur le Marocain. Les Mauve et Blanc manquent d'un dix créatif après la blessure de Verschaeren et espèrent que Taha pourra combler cette lacune.

Par ailleurs, Lior Refaelov quittera Anderlecht à la fin de la saison. Taha a marqué 14 fois cette saison et délivré 1 passe décisive en 30 matches en Keuken Kampioen Divisie. Le jeune international marocain a une valeur marchande de 500 000 euros.