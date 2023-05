Après son jour sans, le goléador de l'Union a frappé fort : "Un but de classe mondiale"

Victor Boniface a encore fait parler la poudre ce samedi. Face au Club de Bruges et alors que l'Union n'en menait pas large, l'attaquant a décoché une frappe imparable et a mis son équipe sur le chemin de la victoire.

Victor Boniface est passé du rire aux larmes cette semaine. Peu à son avantage face à l'Antwerp, le Nigérian a inscrit un but splendide et a lancé l'Union dans une victoire importantissime face au Club de Bruges (1-2).

Karel Geraerts s'est montré satisfait de la prestation de son buteur, mais aussi de sa réaction, lui qui était sorti fâché mercredi et s'était directement dirigé vers les vestiaires. "J'ai bien sûr parlé avec lui. Il était déçu de son match contre l'Antwerp. Je prefère voir une réaction pareille, qu'il rentre pour un peu se calmer. Mais ensuite, il a bien travaillé à l'entraînement", a déclaré Geraerts, qui a ensuite vanté les qualités de Boniface. "C'est quelqu'un de très ouvert. Il est bien dans sa tête et a beaucoup d'ambition."

Anthony Moris a également reconnu l'importance et la beauté du but de son coéquipier. "C'est un but de classe mondiale. Parce que la prendre du pied gauche pour ensuite la mettre dans le côté opposé. On sait qu'il est capable de faire (de telles choses). C'est ce qu'on attend de lui dans ce genre de matchs. Il a répondu présent, mais aussi défensivement. Je l'encourage à continuer sur cette voie-là. Il sera très important pour nos quatre derniers matchs."