Marc van Bommel évoque le Club de Bruges et Hans Vanaken :" Je le comprends"

Ce dimanche après-midi (13h30), l'Antwerp reçoit le Club de Bruges lors de la troisième journée des Playoffs 1.

Lors des premières journées des play-offs des champions, l'Antwerp a battu ses rivaux directs pour le titre, le KRC Genk et l'Union SG. Il s'apprête maintenant à affronter le Club de Bruges, qui est éliminé de la course au titre et qui a besoin d'un miracle pour terminer à la troisième place. Mais Mark van Bommel se méfie du champion sortant. "Ils ne viennent pas pour faire de la figuration", a-t-il déclaré en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

L'Antwerp terminera normalement au-dessus des Blauw en Zwart au classement final, pour la première fois depuis 1993. Le Club avait alors terminé sixième et le RAFC, lors de l'année magique de Wembley, était cinquième. "C'est certain ? De combien de points s'agit-il, 11 ? Oh, douze ! Oui, alors ils ne seront plus champions", a déclaré Mark van Bommel, qui ne s'attend pas à voir un Club de Bruges blasé au Bosuil dimanche. "Il faut s'attendre à ce qu'ils ne viennent pas ici pour jouer un simple match. Ils ont perdu deux fois, mais il serait étrange qu'ils abandonnent et perdent six fois d'affilée. Cela ne fait pas partie de leur culture", a déclaré Van Bommel.

Après la défaite contre l'Union, Hans Vanaken a laissé entendre qu'il ne s'intéressait pas à l'identité du champion ? Le capitaine des Gazelles n'est-il plus motivé ? "Je le comprends. Je comprends la déception de Hans et le fait qu'il ne se préoccupe pas de savoir qui sera champion. Mais en tant que joueur, on veut aussi gagner des matches, autant que possible", a conclu Van Bommel.