Un grand espoir australien a privilégié la Pro League à Manchester City et donne son explication

Ce lundi, Westerlo a officialisé sur ses canaux officiels l'arrivée d'un grand espoir australien, Jordan Bos. Jeune arrière gauche de 20 ans au caractère offensif, le joueur de Melbourne City sera plus que vraisemblablement le remplaçant de Maxim De Cuyper la saison prochaine. Une arrivée prometteuse en Campine, d'autant que l'international australien (1 sélection) était pisté par... Manchester City.

"J'ai demandé des conseils à mes coéquipiers en équipe nationale. Ils m'ont indiqué de ne pas faire attention au salaire mais de regarder aux opportunités de temps de jeu. Dans un club trop grand, il y a toujours le risque de disparaitre aux oubliettes" a justifié Jordan Bos dans les colonnes du Guardian.

Cependant, le joueur de 20 ans est déterminé à se mettre sous les projecteurs. "Je suis certain que le championnat de Belgique me conviendra. C'est l'étape intermédiaire idéale pour gagner en notoriété. Je suis très reconnaissant que Westerlo veuille me donner cette responsabilité" a conclu le joueur dans les colonnes du média anglais.

➡️ Incoming player all the way from Down Under 🇦🇺

Welcome to KVC Westerlo Jordan Bos! ✍️



👉 https://t.co/Ig4hWNpHZG#enallemaalsamen #jupilerproleague #transfer pic.twitter.com/t9nmlbxnZ2