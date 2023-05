Johan Bakayoko évoque son avenir et l'intérêt d'un grand d'Europe !

Johan Bakayoko intéressait le PSG l'hiver dernier, et aurait pu rapporter 8 millions d'euros au PSV Eindhoven. Un intérêt que le Diable Rouge ne trouve pas étonnant !

Johan Bakayoko est un jeune plein de confiance en lui. Ainsi, interviewé par le média néerlandais Elf, le Diable Rouge de 20 ans a évoqué l'intérêt du Paris Saint-Germain l'été dernier. "Non, ça ne m'a surpris", assure-t-il de but en blanc.

"Je n'étais pas très connu du grand public avant cette année, mais je sais ce que je vaux et ce que je suis capable de faire", estime Bakayoko. "Les clubs le savent aussi. L'intérêt d'un tel club est une très bonne chose, bien sûr".

Mais Johan Bakayoko ne veut pas quitter le PSV pour l'instant. "Je veux rester ici pour l'instant et continuer à évoluer. Gakpo et Madueke sont partis et j'ai donc plus souvent ma chance désormais".