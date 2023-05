Le prochain CEO du RWDM se rapproche, Nancy se réjouit de son départ

L'ancien directeur général d'Ostende vient de quitter son poste de président de l'AS Nancy Lorraine et va débarquer au RWDM dans les jours à venir.

On ne sait pas vraiment si c'est une bonne nouvelle pour le RWDM et notre championnat. Cité avec insistance depuis plusieurs semaines, Gauthier Ganaye se rapproche encore un petit peu plus de Molenbeek.

L'ancien directeur général d'Ostende, qui aura fait plus de tort que de bien lors de son passage, terminant sa course par une relégation des Côtiers en Challenger Pro League, vient de se libérer de son poste de président de l'AS Nancy Lorraine, comme l'informe l'Est Républicain.

Intronisé à la tête du club français le 31 décembre 2020, soit six mois après son arrivée à Ostende, Gauthier Ganaye a connu une relégation avec l'AS Nancy Lorraine, qui occupe désormais la 13e place de Nationale 1, troisième échelon national.

A Nancy, c'est presque l'intégralité des supporters qui se réjouit du départ de celui qui devrait arriver au RWDM prochainement en tant que CEO, le même poste qu'il occupait à Ostende.