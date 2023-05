Romelu Lukaku, prochain Diable à dire stop ?

Dans un entretien à Prime Video, l'attaquant de l'Inter a avoué penser à arrêter sa carrière internationale après l'Euro 2024.

Axel Witsel, Nacer Chadli, Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Eden Hazard... Depuis la fin de la triste Coupe du Monde 2022, la nouvelle génération prend le pouvoir en équipe nationale et plusieurs cadres de la "génération dorée" commencent à laisser leur place dans l'effectif de Domenico Tedesco.

Contre la Suède et l'Allemagne en mars, les jeunes ont magnifiquement pris le pouvoir bien que Romelu Lukaku, auteur de quatre buts sur les deux matchs, fut encore déterminant. L'attaquant de l'Inter a connu l'éclosion de cette génération et est largement devenu le meilleur buteur de l'histoire des Diables avec 72 réalisations.

Désormais, Lois Openda semble prêt à reprendre le flambeau, tandis que l'Euro 2024 sera le sixième grand tournoi de Big Rom'. Dans un entretien accordé à Prime Video, le joueur de 30 ans a d'ailleurs évoqué cette retraite internationale, qui pourrait se dérouler dans un petit peu plus d'un an.

"Je joue en professionnel depuis plus de 13 ans et je compte plus de 100 sélections avec les Diables. Peut-être que je devrais me reposer davantage pour jouer plus longtemps. Après l'Euro 2024, nous aurons déjà trois championnats d'Europe et trois coupes du Monde ensemble." Une première révélation sur une date presque déjà choisie ?