L'Antwerp soutenu par son ancien coach : "J'espère les féliciter ce dimanche"

Bien de l'eau a coulé sous les ponts depuis le départ de Brian Priske de l'Antwerp. Ce dimanche, le Great Old peut valider son titre de champion de Belgique en cas de victoire face à l'Union SG.

Le départ de Brian Priske de l'Antwerp s'était réalisé dans des circonstances assez compliquées. Mais le Danois semble avoir tourné la page depuis. D'ailleurs, il vient de remporter le titre de champion de République tchèque avec le Sparta Prague.

"Je suis très fier de faire partie d'un si beau club. Je suis heureux de pouvoir enfin donner le titre aux supporters après neuf ans d'attente", a expliqué Priske à Sporza.

Priske ne semble pas en vouloir à l'Antwerp après son éviction l'an dernier : "Je ne suis pas choqué qu'ils s'en sortent si bien cette année. Ils ont beaucoup investi, ont un bon entraîneur et un directeur sportif qui sait monter une équipe qui gagne. L'Antwerp est un grand club et je suis fier d'y avoir passé un an. Je leur souhaite tout le meilleur. J'espère qu'il pourront célébrer le titre ce dimanche. J'espère les féliciter pour cela."