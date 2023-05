José Mourinho fracasse l'un de ses anciens clubs : "Le seul pour lequel je n'ai pas de sentiment profond"

Le coach portugais n'est jamais avare en déclaration choc. Et quand il n'aime pas un club, le "Mou" n'y vas pas par quatre chemins pour le dire...

La carrière de José Mourinho est longue comme le bras. Le Portugais n'a jamais laissé personne insensible, partout où il est passé.

Le "Mou" aime avant tout le football par passion. Et ses clubs lui ont bien rendu. "J'ai établi un lien formidable avec tous les clubs que j'ai entraînés. On se moque de moi quand je dis que je suis fan de Porto, de Chelsea, de Manchester United , du Real Madrid, de l'Inter et de la Roma. J'ai un lien avec eux. Je les aime tous. Ils m'aiment aussi en retour", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Mais un seul club déroge à la règle, à ses yeux. "La seule équipe avec laquelle je n'ai pas cette relation est Tottenham. J'espère que mes propos ne seront pas mal interprétés par les fans de Tottenham mais c'est le seul club de ma carrière avec lequel je n'ai pas de sentiment profond."

"Probablement parce que le stade était vide à l'époque du Covid et probablement parce que M. Levy ne m'a pas laissé gagner une finale ou gagner un trophée. Quand je quitterai la Roma un jour, ce sera difficile. Mais nous serons connectés pour toujours, comme je le suis avec tous mes clubs précédents. À part le club de Mr Levy", a expliqué Mourinho, en taclant le président du club anglais.