Un Espagnol à la tête du Napoli ?

Luis Enrique pourrait retrouver un banc en club, et ce serait sa deuxième aventure en Italie après quelques mois à la tête de l'AS Roma.

Le Napoli a remporté le championnat de Serie A pour la troisième fois de son histoire lors de la saison 2022/2023. Il y aura de grands changements au Stadio Diego Armando Maradona cet été. En attendant, le journaliste Matteo Moretto a laissé entendre que l’Espagnol pourrait devenir le nouvel entraîneur.

Naples n’a plus que deux matches de championnat à disputer. Pendant ce temps, les dirigeants travaillent à la recherche d’un nouvel entraîneur. Le journaliste Matteo Moretto a déclaré à l’émission Relevo que Luis Enrique pourrait bientôt prendre les rênes du Napoli. L’Espagnol serait en effet désireux de revenir sur le banc des entraîneurs.

“Il y a des contacts réels entre les parties. Luis Enrique est intéressé par le projet. Ce profil d’entraîneur convient à Aurelio De Laurenteiis”, rapporte le célèbre journaliste.

L’entraîneur de 53 ans est libre depuis qu’il s’est séparé de l’équipe nationale espagnole. Il avait auparavant dirigé le FC Barcelone et l’AS Roma, entre autres. Les plus grands succès de Luis Enrique sont, avant tout, deux championnats de Liga avec le Barca et un triomphe en Ligue des champions avec la même équipe.