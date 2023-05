Le Club de Bruges va-t-il jouer son rôle d'arbitre pour le titre ?

Largué dans les Play-offs depuis quelques semaines déjà, le Club de Bruges n'a plus rien à jouer cette saison. Les Blauw en Zwart peuvent néanmoins encore parasiter la mission de l'Union dimanche prochain, au stade Joseph Marien.

Lors de la défaite face à Genk (1-3), les supporters de Bruges ont applaudi chaque but marqué par les Limbourgeois. En cas de but de l'Union, les supporters du club qui se déplaceront l'applaudiront à nouveau. Ils estiment que le titre est à nouveau atteignable pour les Unionistes, alors que l'Antwerp doit se rendre à Genk, qui n'est qu'à un point et peut encore renverser la situation.

"Genk a tout à gagner en cas de victoire, et nous savons que le Club et l'Antwerp ne sont pas les meilleurs amis du monde. Tout le monde suppose que Bruges ne mettra pas de bâtons dans les roues de l'Union", a déclaré l'ancien joueur professionnel et Diable Rouge Eddy Snelders à Sporza.

"De toute façon, la motivation sera plus grande à Union. Ils peuvent se consoler en pensant que des gars comme Boniface et Teuma seront peut-être de retour d'ici là", a continué Snelders.