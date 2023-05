L'Union à la fête : voici les 3 nominés pour le titre de Joueur de l'Année en Pro League !

L'Union Saint-Gilloise est présente en force pour ces Pro League Awards : sur les 3 finalistes à l'élection du Joueur de l'année en D1A, deux sont Unionistes. Teddy Teuma (35 matchs, 10 buts, 12 assists en championnat) et Victor Boniface (36 matchs, 9 buts, 8 assists) sont en effet mis à l'honneur pour leur saison quatre étoiles.

Le troisième nominé est peut-être bien le favori : il s'agit de Mike Trésor, le meneur de jeu du Racing Genk. Le meilleur passeur du championnat a inscrit 8 buts et délivré 23 passes décisives cette saison, un record sur un exercice entier.

Notons que Toby Alderweireld est 4e, loupant le podium. Hugo Cuypers (Gand), Jean Butez (Antwerp), Vincent Janssen (Antwerp) Bryan Heynen (Genk), Joseph Paintsil (Genk) et Maxim De Cuyper (Westerlo) complètent le top 10.

