Anderlecht suivrait attentivement un milieu de terrain présent à la Coupe du Monde U20

L'une des stratégies de Jesper Fredberg pour le mercato à venir est d'attirer au RSC Anderlecht des jeunes talents au haut potentiel, qui pourraient rapporter une grosse plus-value à la revente. Dans cette optique, il semblerait que le directeur sportif des Mauves ait coché un nom.

Selon Fabrizio Romano, Etienne Camara (20 ans), milieu de terrain de Huddersfield, pourrait quitter l'Angleterre cet été. En effet, le Français refuserait de prolonger son contrat, qui termine en juin 2024 ; un transfert serait donc envisagé.

Camara a disputé 20 matchs de Championship cette saison et est estimé à 500.000 euros. Il a récemment disputé la Coupe du Monde U20 avec la France (déjà éliminée). En plus du Sporting d'Anderlecht, Udinese serait également sur le coup.

French 2003 born midfielder Etienne Camara has refused to sign new deal at Huddersfield — current contract expires in June 2024. ✨🇫🇷 #transfers



Understand Anderlecht and Udinese both want to sign Camara who’s part of France team at U20 World Cup. pic.twitter.com/JzkKmD7zyq