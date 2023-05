Montiel frappeur décisif comme à la Coupe du Monde, Séville remporte sa 7e Europa League !

Jour de finale d'Europa League, ce mercredi à Budapest. Six fois vainqueur de la compétition et détenteur du record, Séville affronte l'AS Roma de José Mourinho, vainqueur de la Conference League la saison dernière.

Première finale européenne de la saison ce mercredi à la Puskas Arena de Budapest. Six fois vainqueur de la compétition en autant de finales et détenteur du record, Séville affronte l'AS Roma de José Mourinho, premier entraîneur à remporter les trois Coupes d'Europe différentes et vainqueur de la Conference League la saison dernière.

Contre toute attente, le début de partie est largement à la faveur des Italiens qui mettent la pression sur les Sévillans et ne parquent pas le bus comme ils l'ont fait durant une grosse partie de la compétition. La Roma est d'ailleurs récompensée dès la demi-heure de jeu. Mancini profite d'un arrêt général et sert magnifiquement Dybala, qui conclut du pied gauche et fait exploser les Tiffosi (0-1, 35e).

José Mourinho ne veut pas célébrer car il le sait, une finale n'est jamais finie et l'euphorie peut tuer un résultat favorable. Séville reprend du poil de la tête et le ton monte, Rakitic frappe le poteau depuis l'extérieur du rectangle dans le temps additionnel de la première période.

La Roma recule, le début de la seconde période est à l'avantage des Espagnols. Sur un centre de Jesus Navas, Mancini dévie dans son propre camp et remet les deux équipes à égalité (1-1, 55e). La Roma continue cependant à se procurer des occasions, Bono réalise un arrêt de classe mondiale devant ce même Mancini, avant qu'Ibanez ne loupe totalement sa reprise.

Ibanez n'est décidément pas dans son match. Auteur d'une faute pourtant grossière sur Oscampos, le défenseur de Séville est sauvé par Anthony Taylor après avoir consulté le VAR.

Après une première période de prolongations équilibrée et sans but, un deuxième acte complètement débridé, majoritairement constitué de fautes et de cartes jaunes (13 sur le total de la partie, dont sept durant ces quinze dernières minutes). Au tout dernier instant, la... 132e minute, Chris Smalling frappe la barre d'une reprise de la tête. Nous voilà donc aux tirs au but.

La finale aura commencé au mois de mai et terminé au mois de juin. Bono arrête le penalty de Mancini (2-1), Ibanez voit son tir très légèrement dévié par Bono sur le poteau (3-1) et Montiel, qui avait inscrit le penalty décisif en finale de Coupe du Monde, voit son tir arrêté par Rui Patricio. Cependant, le portier de la Roma avait avancé par rapport à sa ligne de but, le penalty est à retirer.

Cette fois, Montiel ne rate pas et devient le double héros, en inscrivant le penalty décisif en finale de Coupe du Monde ainsi qu'en finale d'Europa League. Séville remporte sa 7e Europa League ! Séville, au bord du gouffre en championnat, se défait de Manchester United et la Juventus, remporte l'Europa League et se qualifie pour la Ligue des Champions !