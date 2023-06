À peine revenu de son prêt, Denis Dragus va-t-il quitter le Standard ?

Denis Dragus avait été envoyé en prêt au Genoa, le club partenaire du Standard, en janvier dernier. Un prêt qui s'est terminé sur un échec total, et la situation du Roumain est incertaine.

Denis Dragus (23 ans) a brièvement paru être enfin lancé avec le Standard de Liège cette saison, inscrivant 4 buts en 19 matchs avec les Rouches. Mais au fil de la saison, il perdra sa place de titulaire...et finira par être envoyé en prêt au Genoa, "l'autre" club de 777 Partners.

Un prêt surprenant et qui ne se passera pas bien : le Roumain n'a cumulé que 5 petites apparitions en Serie B et revient au Standard sur un constat d'échec. Il reste désormais un an de contrat à Denis Dragus et si le club veut récupérer une partie de sa mise pour le joueur, acheté 1,8 million en 2019, c'est maintenant.

Selon le média roumain Digi Sport, un transfert est une réelle possibilité pour Dragus. L'international roumain (5 caps, 2 buts) serait sur les tablettes du Rapid Vienne, en Autriche. La valeur estimée de Denis Dragus est de 2 millions d'euros, mais on doute que le Standard puisse se permettre d'en attendre autant...