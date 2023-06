Où est passé le frère de Michy Batshuayi, Aaron Leya Iseka ?

Depuis son premier départ d'Anderlecht en 2016, Aaron Leya Iseka a enchaîné les prêts en France et en Angleterre avant de rejoindre la Turquie, où il sort d'une belle saison en deuxième division.

Après avoir brillé chez les jeunes d'Anderlecht, Aaron Leya Iseka n'est pas parvenu à s'imposer au sein de l'équipe première. 19 rencontres avec les A pour le petit frère de Michy Batshuayi, qui ne se montre décisif qu'à deux reprises (un but, un assist).

Il sera ensuite prêté l'Olympique de Marseille puis à Zulte Waregem avant d'être vendu à Toulouse. Durant l'été 2021, il a déposé ses bagages à Barnsley où il ne saisit guère davantage sa chance (3 buts en 27 matchs). Loué à Adanaspor, en deuxième division turque, Iseka n'y arrive toujours pas et ne marque que deux buts en 10 matchs.

Il ne convainc pas son employeur intérimaire, refait un tout petit passage par Barnsley avant de repartir vers la D2 turque, cette fois à Tuzlaspor. Depuis le mois de mars, l'avant-centre de 25 ans a inscrit 4 buts en 11 matchs, soit un but toutes les 186 minutes, son meilleur bilan depuis le début de sa carrière.

Cet été, Aaron Leya Iseka sera de retour à Barnsley et n'a aucune idée de quoi son avenir sera fait. En cette fin de saison, l'attaquant des Diablotins lors de l'Euro Espoirs en 2019 a pu se rassurer et reprendre un minimum de confiance, mais difficile de croire que cela sera suffisant pour convaincre la formation de League One.

Sous contrat jusqu'en 2025 en Angleterre, le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Youth League avec 13 buts sera probablement prêté à nouveau. Estimé à 700.000€ sur Transfermarkt, le buteur pourrait certainement être une recrue intéressante pour une formation ambitieuse de Challenger Pro League.