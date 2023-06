Anthony Moris a discuté avec un autre club l'été dernier mais a choisi de rester dans "la future équipe championne"

Le gardien de l'Union Saint-Gilloise est à 90 minutes du titre de champion. Une potentielle consécration après des années de galère.

S'il était au Standard en 2009 à l'occasion du dernier sacre des Liégeois, Anthony Moris n'avait pas joué une minute et ne se considère pas vraiment comme champion de Belgique. S'il venait à être sacré ce dimanche, il décrocherait ainsi son premier grand titre, après le sacre en deuxième division avec l'Union il y a deux ans.

Une consécration viendrait lui donner raison quant à une prédiction réalisée l'été dernier. L'anecdote remonte au mariage de son coéquipier Guillaume François et est racontée par le portier luxembourgeois à La Dernière Heure : "J'y ai croisé Felice Mazzu, quelques jours après son départ et je lui ai dit : "Attention, je peux t'assurer que l'équipe dans laquelle je jouerai la saison prochaine sera championne"".

Le joueur révèle aussi avoir été en contact avec un autre club mais ne regrette pas d'être resté à Saint-Gilles : " Je n'ai jamais vraiment pensé à partir, surtout parce que ma femme et mes enfants sont heureux dans le privé et ça, ça n'a pas de prix. Et je n'ai pas fait d'erreur". Le gardien de 33 ans est encore sous contrat jusqu'en 2026 avec les Unionistes.