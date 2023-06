Eupen fonce vers le successeur de Still

Sauvé malgré une grosse claque reçue à Bruges lors de la dernière journée, Eupen se cherchait un coach. Il semble que le candidat idéal a été trouvé.

Florian Kohfeldt, ancien joueur allemand et ancien coach du Werder, est cité par Genzecho comme étant le probable futur coach de l'AS Eupen. L'Allemand prendrait dès lors la successeur d'Edward Still, limogé en fin de saison malgré un sauvetage lors de la dernière journée.

Florian Kohfeldt est né le 5 octobre 1982 à Siegen, en Allemagne. Kohfeldt a principalement travaillé en tant qu'entraîneur dans le championnat allemand.

Kohfeldt a commencé sa carrière d'entraîneur dans les équipes de jeunes du Werder Brême, un club de Bundesliga. Il a gravi les échelons au sein du club et en 2017, il a été nommé entraîneur principal de l'équipe première du Werder Brême, succédant à Alexander Nouri.

Sous la direction de Kohfeldt, le Werder Brême a connu une période de stabilité et de progrès. Il a réussi à maintenir l'équipe en Bundesliga et à la faire progresser dans le classement. L'une des réalisations les plus notables de Kohfeldt est la qualification du Werder Brême pour la finale de la Coupe d'Allemagne en 2018.

Cependant, le parcours de Kohfeldt avec le Werder Brême a également été marqué par des périodes plus difficiles. L'équipe a lutté contre la relégation lors de certaines saisons, mais Kohfeldt a réussi à maintenir le club en première division.

En mai 2021, après une saison difficile, le Werder Brême a décidé de se séparer de Florian Kohfeldt. Depuis lors, il n'a pas encore trouvé de nouveau poste d'entraîneur.

Florian Kohfeldt est considéré comme un jeune entraîneur talentueux, reconnu pour sa capacité à développer de jeunes joueurs et à mettre en place un style de jeu offensif. Il est apprécié pour sa vision tactique et sa gestion du groupe.