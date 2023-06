La folle rumeur qui envoie Ochoa (ex-Standard) vers un grand d'Europe

On connait bien Guillermo Ochoa. Déjà, pour ses arrêts fantastiques sur sa ligne. Son match incroyable contre le Brésil lors de la Coupe du monde 2014 face au Brésil en avaient marqué plus d'un. Ensuite, pour son passage en Belgique. Le Mexicains avait défendu les cages du Standard entre 2017 et 2019, remportant une Coupe de Belgique avec les Liégeois.

Mais Ochoa a aussi une carrière, disons, plutôt bizarre ! Star nationale au Club America, il se révèle en Europe sous les couleurs de l'AC Ajaccio. Il joue ensuite en Espagne, à Malaga et à Grenade, avant donc de rejoindre le Standard. Il reviendra ensuite à l'America, pour découvrir l'Italie, à la Salernitana.

Le Mexicain pourrait, à 37 ans, revenir en France et jouer dans, sans aucun doute, le plus grand club de sa longue carrière. Selon le média local El Futbolero, c'est le PSG qui penserait à Ochoa ! La formation parisienne voudrait lui confier un rôle de doublure, suite au grave accident de Sergio Rico. Mais ce n'est pas tout : Ochoa serait également approché par Chelsea ou l'AC Milan !

Une fin de carrière dans un très grand d'Europe, pour un joueur décidément pas comme les autres ? On veut bien y croire ! Car de l'autre côté, on annonce une prolongation d'Ochoa à la Salernitana...

🔜 Done Deal and confirmed! Guillermo #Ochoa will extend his contract with #Salernitana until 2024 and he will receive an increase in salary. #transfers 🇲🇽 https://t.co/fzZZk5tOgk