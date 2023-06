Arnaud Bodart et Olivier Deman, la récompense ultime pour deux enfants de leur club

L'enfant du Standard et l'enfant du Cercle viennent tous deux d'être appelés pour la première fois avec les Diables.

Quelques surprises et quatre nouvelle têtes dans la sélection de Domenico Tedesco. Parmi ceux-ci trois joueurs de Jupiler Pro League : Mike Trésor (Genk), Olivier Deman (Cercle) et Arnaud Bodart (Standard). Le premier cité, joueur de l'année et meilleur passeur de la saison, a déjà connu quelques clubs dans sa carrière : Tubize, Anderlecht, Nimègue, Willem II et donc Genk.

Enfant du club devenu Diable

Pour les deux autres, l'histoire est bien différente. Que ça soit Olivier Deman et Arnaud Bodart, les deux néo-Diables sont sélectionnés grâce à leurs performances réalisées dans leur club formateur, celui de leurs débuts professionnels. Pour le joueur du Cercle, qui s'est affilié pour la première fois avec les Groen & Zwart en 2007 mais qui a fait une pige de quatre ans dans l'autre club de la ville (2010-2014), cette première sélection est une totale surprise.

En premier lieu, le joueur de 23 ans avait bien été appelé par Jacky Mathijssen pour disputer l'Euro espoirs, en Géorgie. Mais au vu de la forte concurrence au milieu de terrain dans le noyau U21, Deman est appelé pour la première fois en A et pourra apprendre à connaître le groupe, rencontrer les stars que sont De Bruyne, Lukaku et Courtois et se voit offrir une belle expérience en récompense de sa très belle saison.

La situation est un petit peu la même pour Arnaud Bodart. Lui aussi est passé par le noyau espoirs (3 sélections, le portier du Standard était en concurrence avec Mile Svilar), il n'avait pas encore été appelé en équipe A. Affilié pour la première fois au Standard en 2005, le portier de 25 ans profite des pépins physiques de Koen Casteels pour être convoqué pour la toute première fois.

Pour lui encore plus que pour Deman, glaner du temps de jeu relève probablement de l'impossible. Mais voilà Bodart justement récompensé pour ses performances solides, bien qu'il ne s'agisse pas de sa meilleure saison, réalisées dans le club qu'il aime depuis sa tendre enfance et qu'il devrait quitter pour la toute première fois, cet été. Deux belles histoires.