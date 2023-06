Officiel : Un jeune talent du Club de Bruges signe à Westerlo

Irsan Muric quitte le Club de Bruges et défendra les couleurs du KVC Westerlo la saison prochaine. L'attaquant belge de 18 ans d'origine serbe a signé un contrat de trois ans avec deux années supplémentaires en option chez les Campinois.

