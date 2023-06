Un célèbre chef étoilé cuisinera au Lotto Park la saison prochaine

Les Mauves ne se contentent pas seulement d'étoffer leur effectif en vue de la saison à venir, mais ils s'activent également en dehors du terrain.

Le stade d’Anderlecht compte sept restaurants et possède une capacité d'accueil de 1500 convives. La saison prochaine, le chef bruxellois renommé Yves Mattagne, connu pour ses restaurants deux étoiles le Sea Grill et la Villa Lorraine, sera présent derrière les fourneaux des deux grands restaurants du stade du RSC Anderlecht.

© photonews

Le chef bruxellois préparera un menu au Saint-Guidon by Yves Mattagne, dans lequel il proposera un menu gastronomique et varié, à quatre plats. Et “À la Table du Chef”, dans lequel “Yves Mattagne fera voyager ses hôtes”, basé sur un concept de food sharing.