Une évolution à la Jan Vertonghen pour Arthur Theate ?

Le joueur de Rennes a montré qu'il pouvait parfaitement s'en tirer à l'arrière gauche lors du dernier rassemblement des Diables Rouges. Même si défenseur central reste son poste de prédilection.

Au-delà de plusieurs nouveaux visages, l'une des principales surprises des deux premiers matchs des Diables Rouges version Tedesco a été la titularisation d'Arthur Theate à l’arrière gauche lors des rencontres en Suède et en Allemagne. A l’approche des duels face à l’Autriche et l’Estonie, l’ancien Ostendais est revenu sur cette position qu’il ne connait que peu : “Je n’y ai joué qu’à trois ou quatre reprises dans ma carrière, dont deux fois en mars. Mais si je dois continuer là, ce sera avec plaisir. Comme je l’ai déjà dit, je jouerai même au but si Domenico Tedesco me le demande”.

Pour le défenseur formé au Standard, ce replacement est une nouvelle carte pour s’imposer dans le onze : “ En plus du poste de défenseur central dans une défense à trois ou quatre, je peux évoluer à gauche. Cela demande évidement un temps d’adaptation mais s’il faut jouer à cette position pendant dix ans, pourquoi pas ? Même si ma position de prédilection reste bien sûr dans l’axe, cela pourrait également me permettre de dépanner en tant que latéral gauche dans mon club”.

Il y a dix ans, lorsque la génération dorée émergeait pour de bon, le même cas de figure avait permis à un certain Jan Vertonghen de faire son trou dans l’équipe malgré la concurrence de Vincent Kompany, Thomas Vermaelen et Daniel Van Buyten dans l’axe de la défense. Toby Alderweireld avait suivi le même chemin côté droit. Les deux compères ne s’étaient installés dans la durée à leur poste de prédilection qu’’après l’Euro 2016.

Sept ans plus tard, la pénurie d’arrières gauches ne semble toujours pas résolue. Dans une Belgique à la concurrence inégale selon les différents secteurs de jeu, certains membres de la nouvelle génération vont devoir à leur tour sortir de leur zone de confort pour se faire une place au soleil. Arthur Theate semble l’avoir compris à merveille.