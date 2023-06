"Les gens ne se rendent pas compte"

Noa Lang quittera le Club de Bruges cet été, mais le joueur néerlandais a acquis une précieuse expérience en Belgique. Il a notamment été confronté à des défenseurs plus solides que lui et a appris ce qui compte réellement pour lui dans le football.

"Pour moi, le football est avant tout un divertissement", a déclaré Lang à Voetbal International. "Il m'est arrivé de faire des gestes techniques, comme me tenir debout sur le ballon, et certains articles ont été publiés à ce sujet : "Lang se tient debout sur le ballon". Mais mon but n'est pas d'humilier qui que ce soit, je souhaite offrir quelque chose de spécial aux spectateurs. Après tout, ils paient pour voir un spectacle, n'est-ce pas ? Je remarque souvent que la perception des gens change s'ils ont eu l'occasion de me voir jouer un match complet."

Lang reconnaît également avoir gagné en force dans le football grâce à son passage au Club de Bruges. "Les gens ne se rendent pas vraiment compte de l'importance de ce club. De plus, je peux vous assurer que le championnat belge est physiquement plus exigeant que l'Eredivisie. Aux Pays-Bas, le jeu est plus axé sur la technique, tandis qu'en Belgique, il faut faire face à des joueurs africains robustes mesurant près de deux mètres. Je ne suis pas moins bien loti pour autant."

Âgé de 24 ans, Lang n'hésite pas à exprimer son désir de changer d'air cet été. Le PSV, entre autres, serait déjà intéressé par le recrutement de l'ailier.