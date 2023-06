Un gardien de Premier League pour prendre la succession de Verbruggen

Le RSC Anderlecht est à la recherche d'un nouveau gardien de but et selon Sacha Tavolieri, Arsenal souhaite apporter son aide au club mauve et blanc. Selon le journaliste, les Gunners ont proposé Rúnar Alex Rúnarsson à Anderlecht.

Vous connaissez peut-être le nom de Rúnarsson. Lors de la saison 2021-2022, Arsenal a prêté le gardien islandais à Oud-Heverlee Leuven. Rúnarsson a disputé 20 matchs pour l'équipe de Louvain. La saison dernière, Arsenal a de nouveau prêté Rúnarsson, qui a joué en Turquie. Il a disputé 32 matchs pour Alanyaspor. Rúnarsson est sous contrat avec Arsenal jusqu'à la mi-2024. On dit qu'Arsenal souhaite se débarrasser de Rúnarsson pour un montant d'un million d'euros. 🟣 Le Sporting d’#Anderlecht tient à l’oeil un excédentaire d’#ArsenalFC !

🇮🇸 Rúnar Alex Rúnarsson - titulaire en prêt à #Alanyaspor cette saison - a été proposé au #RSCA qui apprécie son profil. Il est une des options avec Maxime #Dupé. #AFC ouvert à la vente veut ~1M€. #JPL pic.twitter.com/aKtdUvSHwm — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 22, 2023

